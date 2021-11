Un opposant au dictateur turc incarcéré pour “espionnage”

30 Novembre 2021 à 10h23 | Un cadre du parti d’opposition turc DEVA (Parti de la démocratie et du progrès) a été écroué, accusé d'”espionnage politique et militaire”, ont rapporté mardi des médias turcs.



Metin Gürcan, ancien membre de l’armée et expert renommé des questions de défense en Turquie, est un des fondateurs du parti DEVA dirigé par Ali Babacan, ancien ministre qui a quitté le parti du président turc M.Erdogan pour lancer sa propre formation. En garde à vue depuis vendredi, M. Gürcan a été placé en détention préventive lundi soir, selon la chaîne de télévision privée NTV.



“Je suis arrêté pour espionnage politique. Des policiers sont chez moi. Ils mènent une perquisition. Je suis choqué et je demande votre soutien”, avait-il tweeté avant d’être placé en garde à vue.

