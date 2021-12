Turquie : Une tempête fait cinq morts et 63 blessés

30 Novembre 2021 à 23h51 | La tempête qui a frappé, lundi et mardi, la région de Marmara, dans le nord-ouest de la Turquie, a fait cinq morts et 63 blessés, a annoncé, mardi soir, le ministre turc de la Santé.



Des vents ayant atteint 130 km/h avaient déraciné, lundi, des arbres, soufflé les toits et provoqué l’effondrement de minarets et de tours d’horloge dans plusieurs villes de la région de Marmara, dont Istanbul.

Lire l’article complet sur https://www.mosaiquefm.net