Turquie: nouveau plongeon de la livre turque

30 Novembre 2021 à 19h48 | Ankara (awp/afp) – La livre turque a effectué un nouveau plongeon historique mardi, perdant plus de 4% de sa valeur en une journée par rapport au dollar et à l’euro, dépassant les 15 livres pour le billet européen, un niveau encore jamais atteint. La devise turque s’échangeait à 13,44 livres pour un dollar et à 15,15 livres pour un euro mardi soir à 18h50.



Ce nouveau record à la baisse intervient à quelques heures d’une interview télévisée du président M.Erdogan sur la chaîne publique TRT. Le chef de l’État turc avait affirmé lundi être à nouveau opposé à tout “compromis” concernant le niveau des taux directeurs, et ce malgré la dégringolade de la livre turque.

