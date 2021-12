Pour le chef du MI6, le Hezbollah est “devenu un Etat dans l’Etat” qui affaiblit le Liban

30 Novembre 2021 à 18h03 | Le chef du renseignement extérieur britannique MI6, Richard Moore, a estimé, mardi, que le Hezbollah était devenu “un Etat à l’intérieur de l’Etat”, déplorant le fait qu’il renforce “l’instabilité politique” au Liban.



Lors d’une allocution publique prononcée à l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion basé à Londres, M. Moore a souligné que “le Hezbollah, incubé au Liban par les Gardiens de la révolution iraniens, a été la première force d’insurrection étrangère de l’Iran”. “Depuis, il s’est développé pour devenir un Etat à l’intérieur de l’Etat, qui contribue directement à l’affaiblissement de l’Etat et à l’instabilité politique au Liban”, a-t-il déploré.



Le Hezbollah, pro-iranien, est la seule milice à avoir conservé ses armes, au nom de la résistance contre Israël, après l’accord de Taëf qui a mis fin à la guerre au Liban en 1990. Le parti dans sa totalité, branches politique et militaire, est classé comme organisation terroriste par Londres depuis 2019.



Le chef du MI6 a noté, par ailleurs, que “l’Iran a répété le modèle (du Hezbollah, ndlr) en Irak, où il a exploité une transition fragile vers la démocratie pour ensemencer le pays avec des gangs armés qui sapent l’État de l’intérieur, assassinant ceux qui cherchent à faire respecter la loi”. Il a indiqué que “ce mois-ci, l’un des gangs iraniens armés et entraînés a tenté de tuer le premier ministre irakien”. “Nous voyons des tentatives de mener des politiques similaires en Syrie, au Yémen et dans le Golfe”, s’est-il inquiété.

