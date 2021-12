Nucléaire iranien : comment Israël tente de faire capoter un éventuel accord

30 Novembre 2021 à 15h18 | Alors que les négociations ont repris hier autour du nucléaire iranien, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, se trouve à Paris pour convaincre les Européens de ne pas discuter avec les Iraniens.



La rencontre est jugée “d’extrême importance” par les services diplomatiques israéliens. Ce mardi, le ministre des Affaires étrangères de l’État hébreu, Yaïr Lapid, passe plusieurs heures à l’Élysée pour convaincre Emmanuel Macron sur le dossier iranien. Son message : ne faites aucune confiance à l’Iran.



Le ministre israélien fait la tournée des capitales européennes, alors que les négociations sur le nucléaire iranien ont repris à Vienne. Lapid était à Londres lundi, où il a répété son avertissement. D’après lui, en revenant à la table des discussions après cinq mois d’interruption, les Iraniens cherchent uniquement à “gagner du temps, gagner des milliards grâce à la levée des sanctions, continuer de tromper le monde entier et faire avancer secrètement leur programme nucléaire. Et Yaïr Lapid de poursuivre : “c’est ce qu’ils ont fait dans le passé et c’est ce qu’ils feront cette fois encore. Le monde doit l’empêcher et il peut l’empêcher. Des sanctions plus strictes. Une surveillance plus stricte.”

