Macron aborde des sujets “sécuritaires” avec le chef de la diplomatie israélienne

30 Novembre 2021 à 23h52 | Le président Emmanuel Macron a évoqué aujourd’hui “la situation régionale au Moyen-Orient, en particulier sur les aspects sécuritaires” avec le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid, qu’il a reçu à Paris, a rapporté l’Elysée.



De même source, la “question de l’approfondissement des relations bilatérales entre la France et Israël” a également été abordée, ainsi que l’action de la France “en faveur de la stabilisation de la région” et “l’évolution de la situation au Proche-Orient”.



Le chef de la diplomatie israélienne s’est rendu successivement à Londres puis à Paris dans l’espoir d’y infléchir les positions du Royaume-Uni et de la France à l’heure de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien.

