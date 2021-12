Paris : un policier en civil grièvement blessé à l’arme blanche par des individus de type africain

28 Novembre 2021 à 20h45 | Un policier de 29 ans a été agressé à l’arme blanche dimanche au centre commercial Italie 2, dans le 13e arrondissement. Son pronostic vital n’est désormais plus engagé. Un agresseur présumé a été interpellé dans la soirée.



Un policier «hors service» de 29 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche au centre commercial Italie 2, dans le 13e arrondissement de Paris, a appris Le Figaro de sources policières. L’agression s’est produite dimanche 28 novembre vers 18h40 alors que le policier et sa compagne étaient enlacés et s’embrassaient.



Quatre jeunes – décrits dans le signalement que nous avons pu consulter comme «des individus de type africain» – les ont importunés par des réflexions désobligeantes. Le policier, qui était en train de mettre sa compagne à l’écart, a ensuite été bousculé par l’un des jeunes. Une explication s’en est suivie sur un parvis au 2e étage du centre commercial au cours de laquelle le policier a reçu deux coups de couteau à l’abdomen.

