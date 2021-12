Variant Omicron : ce qu’il faut savoir sur les nouvelles règles pour entrer en France

1 2021 à 18h08 | L’exécutif décide la mise en place d’un test négatif pour tous les voyageurs en provenance d’un pays hors de l’Union européenne pour lutter contre le nouveau variant.



L’Hexagone se replie sur lui-même. Face à la menace du variant Omicron, la France a annoncé mercredi un durcissement des conditions d’accès à son territoire. Alors que l’Europe est balayée par la cinquième vague, le pays connaît à son tour un regain de l’épidémie. Au 1er décembre, on comptabilisait près de 50 000 contaminations quotidiennes. “La situation sanitaire s’aggrave très nettement, et très rapidement sur notre territoire”, a souligné mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, constatant une “reprise massive de l’épidémie.” Afin d’éviter la propagation du variant Omicron, l’exécutif a prévu un arsenal de mesures. De son côté, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mardi au “calme” et demandé une réponse “rationnelle” et “proportionnelle”.

