Israël : l’inéluctable appréciation du shekel

1 2021 à 16h36 | Le shekel n’en finit plus de se renforcer face à la grande majorité des devises étrangères. Les raisons majeures : la bonne santé de l’économie israélienne et une stabilité politique retrouvée.



Après un accès de faiblesse lié à l’arrivée du variant Omicron, le shekel est reparti de l’avant. Mardi, le dollar est repassé sous les 3,15 shekels après avoir frôlé les 3,20 en fin de semaine dernière. Le 17 novembre dernier, il avait atteint 3,07 shekels, son plus bas niveau depuis 25 ans, approchant le seuil symbolique des 3 shekels sous lequel il ne s’est pas aventuré depuis 1995. Le taux de change face à l’euro évolue autour de ses plus bas niveaux depuis la création de la devise européenne. Il retombait mardi à 3,57 shekels pour 1 euro.

Lire l’article complet sur https://www.lesechos.fr