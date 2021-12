Tel Aviv, ville la plus chère du monde en 2021, selon The Economist

1 2021 à 11h48 | Cette position reflète “la vigueur de la devise israélienne, le shekel, face au dollar, car l’indice prend pour base de comparaison les prix à New York”



Tel Aviv a supplanté Paris et Singapour comme ville la plus chère du monde d’après une étude annuelle de The Economist qui souligne que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les prix dans de nombreuses villes.



« En 5e position l’année dernière, Tel Aviv devient la ville la plus chère du monde » pour la première fois, d’après un communiqué accompagnant la publication de l’étude mercredi.



Cette position reflète « la vigueur de la devise israélienne, le shekel, face au dollar, car l’indice prend pour base de comparaison les prix à New York », précise l’étude.

