Omicron: rapide augmentation de cas en Afrique du Sud

1 2021 à 13h45 | L’augmentation fulgurante de nouveaux cas positifs à la COVID en Afrique du Sud, largement portée par le nouvau variant Omicron, est très préoccupante, ont noté mercredi des responsables sanitaires devant le Parlement.



« Le degré d’augmentation est le plus préoccupant », a déclaré le Dr Michelle Groome de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).



En deux semaines, le pays a connu une « augmentation exponentielle », passant d’un peu plus de 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur une période de sept jours, à un millier la semaine suivante, à plus de 3500 cette semaine, a-t-elle souligné.



Mercredi soir, le NICD a annoncé 8.561 nouveaux cas recensés dans la journée, contre 4373 la veille et 2273 lundi sur l’ensemble du pays.



Le pays en est « au tout début de sa quatrième vague », mais le taux de positivité des tests réalisés a grimpé à 27% mercredi dans la province de Gauteng, la plus peuplée et la plus touchée, surtout autour de Pretoria.



La multiplication des cas positifs est « largement due au nouveau variant » Omicron, désormais « dominant » puisqu’il représente la grande majorité des nouveaux cas en Afrique du Sud, a souligné la scientifique lors de cette présentation organisée par le ministère de la Santé.

