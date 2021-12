Covid-19: dans le nord de la Jordanie, une nouvelle épidémie fulgurante

30 Novembre 2021 à 00h50 | La Jordanie fait face à sa troisième vague de Covid-19. En une semaine, le pays a enregistré plus de 28 000 cas de contamination au coronavirus, un record depuis le mois d’avril. Une situation qui inquiète les autorités locales, alors que le nouveau variant Omicron a déjà été détecté dans plusieurs pays du Moyen-Orient.



Le nord de la Jordanie est particulièrement touché par cette troisième vague de Covid. C’était déjà dans cette région que les plus gros clusters avaient été repérés au début la pandémie.



Dans la ville, peu d’habitants respectent les gestes barrières. Ce qui inquiète Dana, infirmière à Irbid. En un mois, deux membres de sa famille sont morts du coronavirus. « J’ai vraiment peur, confie-t-elle. Il n’y a aucune restriction. Tout est ouvert : les établissements, les entreprises, les écoles. C’est pourquoi les contaminations et les décès liés à cette troisième vague ne peuvent qu’augmenter. »

