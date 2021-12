Sarthe : Juliette et Maurice Brault reconnus « Justes parmi les Nations »

2 Décembre 2021 à 12h33 | L’enfant qu’ils ont sauvé dit avoir été considéré comme le troisième fils de la famille, et garde de très bons souvenirs auprès d’eux



Juliette et Maurice Brault ont été reconnus « Justes parmi les Nations » à titre posthume pour avoir caché un enfant juif, Joseph Spéculante, chez eux à La Ferté-Bernard (Sarthe) de 1942 à 1944, a rapporté L’Echos sarthois.



La cérémonie a eu lieu dimanche dernier à la mairie de la commune, en présence d’un représentant du comité français pour Yad Vashem. La distinction a été remise au cadet des fils Brault et à sa fille.



L’enfant, dit « Jojo », arrivait de la région parisienne. Il dit avoir été considéré comme le troisième fils de la famille, et garde de très bons souvenirs auprès d’eux.

