Des documents antisémites retrouvés dans les archives inédites de Céline

Décembre 2021 à 13h36



Parmi les 6 000 feuillets que beaucoup pensaient perdus à jamais et récupérés fin juillet par les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) et de sa veuve, Lucette Destouches, décédée en 2019, se trouvaient divers éléments antisémites, a rapporté Libération la semaine dernière.



Le journal a eu accès à un rapport des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, opérant sur réquisition de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels afin qu’ils attestent de l’authenticité des archives retrouvées.



Parmi la masse de documents divers, outre les feuillets inédits de l’écrivain et les photos, factures et autres papiers, se trouvent notamment des lettres de l’écrivain antisémite Robert Brasillach, condamné et fusillé pour collaboration à la fin de la guerre.

