Deux Israéliens attaqués et leur voiture incendiée par des Palestiniens à Ramallah

Décembre 2021 à 10h33 | Les forces de sécurité de l’AP ont extrait les deux hommes et les ont remis sains et saufs à la police israélienne après que la foule les a encerclés dans le centre-ville



Deux Israéliens ont été attaqués et leur voiture a été incendiée par une foule de Palestiniens après être entrés dans le centre-ville de Ramallah mercredi soir.



La raison pour laquelle les deux personnes se sont retrouvées près de la place al-Manara dans la capitale administrative de facto de l’Autorité palestinienne (AP), loin des principaux postes de contrôle menant au site, n’a pas été immédiatement élucidée.



La police a identifié l’un des Israéliens comme un résident de l’implantation de Shiloh, en Judée et Samarie, et l’autre comme un habitant de la ville israélienne d’Elad, majoritairement ultra-orthodoxe. Tous deux sont membres de la communauté hassidique Breslev, selon les médias. Selon un responsable de la sécurité israélienne, les deux hommes ont déclaré qu’ils cherchaient à rejoindre Hashmonaim, une implantation située à environ une demi-heure de route à l’ouest de Ramallah.

