En Turquie, le chef du Hamas appelle à un “plan pour faire tomber” les accords d’Abraham

3 Décembre 2021 à 08h27 | Le chef du bureau du Hamas, Ismail Haniyeh, allègue également que le retrait américain d’Afghanistan entraînerait des retraites supplémentaires, ce qui affaiblirait Israël.



Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a exhorté jeudi le groupe terroriste à lutter contre les accords de normalisation qu’Israël a établis avec les États voisins.



Les accords d’Abraham de l’année dernière ont entraîné une série d’accords entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et d’autres, où les États ont convenu d’établir des relations diplomatiques complètes avec l’État juif.



Haniyeh s’est prononcé contre les accords lors d’une conférence à Istanbul, en Turquie, et a appelé à prendre des mesures pour les saper.



“Nous devons avoir un plan intégré pour faire tomber la normalisation, qui, malheureusement, a pris le caractère d’alliances militaires et sécuritaires avec certains pays”, a-t-il déclaré, selon un communiqué de presse du Hamas.

