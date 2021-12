Procès Nétanyahou: le témoignage qui ébranle l’accusation et pourrait tout changer

2 Décembre 2021 à 17h49 | La police aurait exercé des pressions sur Nir Hefetz pour qu’il témoigne contre Benyamin Nétanyahou



Il faut l’admettre: depuis le changement de gouvernement, le procès de Benyamin Nétanyahou devant le tribunal de district de Jérusalem avait cessé de passionner l’opinion publique, et les médias israéliens se contentaient d’informer de tel ou tel développement mineur intervenu au cours des différentes auditions. Cependant le témoignage de Nir Hefetz, qui se poursuit pour la seconde semaine consécutive, est venu bouleverser la donne en replaçant ce procès sous le feu des projecteurs.



Et pour cause, car Nir Hefetz n’est pas le premier venu. Longtemps conseiller spécial en communication de l’ex-Premier ministre, il est considéré par le Parquet israélien comme l’homme-clé du procès Nétanyahou. Et ce pour plusieurs raisons essentielles: d’abord parce qu’en raison de sa proximité avec l’ancien Premier ministre, il détient des secrets de taille susceptibles de faire pencher la balance judiciaire en faveur de la partie civile. Ensuite parce que cet ex-journaliste bien connu, qui fut rédacteur en chef du Yediot Aharonot, connaît parfaitement la trame qui relie les trois dossiers 1000, 2000 et 4000, ce dernier étant le seul dans lequel Nétanyahou est accusé de corruption. Enfin, Hefetz est considéré comme un témoin capital car il était connu, dans les arcanes du pouvoir, pour enregistrer systématiquement toutes ses conversations téléphoniques.



La partie civile comptait ainsi beaucoup sur le témoignage de Hefetz pour prouver que Nétanyahou avait eu dans ces trois affaires une conduite “corruptive” et répétitive pouvant suffire à le condamner. Or, après deux semaines de comparution devant la cour, l’ancien conseiller est en train de décevoir les attentes du Parquet.



En effet, si la première semaine de l’audition de Hefetz a certes permis de constater à quel point Benyamin Nétanyahou était “obsédé” par le traitement de l’actualité le concernant- il y consacrerait, selon Hefetz, autant de temps qu’aux dossiers sécuritaires -, elle a également établi une conclusion importante pour la suite du procès: l’ancien conseiller a ainsi vite reconnu ne jamais avoir reçu de Nétanyahou la moindre directive à propos des dossiers régulatoires qui sont au cœur du dossier 4000. Des affirmations qui appuient l’argumentaire de la défense, qui répète depuis le début qu’il n’y a pas eu de quelconque contrepartie venant de l’ancien Premier ministre en échange d’un traitement médiatique favorable par le site d’information Walla. Hefetz lui-même a déclaré que Nétanyahou ne pouvait avoir conscience d’une telle contrepartie, et n’a fourni aucune preuve accablante contre l’actuel chef de l’opposition.



Mais c’est au cours des jours suivants que le témoignage de l’ancien conseiller est devenu particulièrement intéressant, voire crucial. Dans le cadre du contre-interrogatoire des avocats de la défense, Nir Hefetz a en effet révélé que les enquêteurs de la police avaient exercé sur lui d’énormes pressions psychologiques et physiques afin de le persuader de témoigner contre Nétanyahou. “L’un des enquêteurs m’a menacé en me disant que si je ne coopérais pas, ma famille volerait en éclats et que mes enfants n’oseraient plus me regarder en face”, a-t-il raconté. Selon Hefetz, un autre enquêteur lui aurait dit: “Nous sommes comme le Shin Bet, nous savons tout sur toi. Nous pouvons te détruire”. Les enquêteurs seraient même allés plus loin en faisant des allusions à des relations extra-conjugales que Hefetz aurait eues. “Il y avait dans l’air des menaces claires selon lesquelles si je ne témoignais pas contre Bibi, ma vie serait détruite”, a poursuivi l’ancien conseiller.



Pour ce qui est des pressions physiques, Hefetz accuse les enquêteurs de l’avoir placé délibérément dans une cellule infestée de puces lors de sa première nuit en détention qu’il a décrite comme “cauchemardesque”. Il a déclaré avoir été ensuite jeté dans une autre cellule en compagnie de terroristes gazaouis… Au bout du compte, 15jours après avoir été relâché, l’ancien conseiller a cédé et a choisi de témoigner à charge contre son ancien patron. S’il a bien précisé à la cour que ces pressions n’avaient influé qu’en partie sur sa décision de témoigner contre Benyamin Nétanyahou, ses déclarations risquent bien d’être déterminantes pour les avocats de la défense.



Ces derniers sont en effet bien décidés à se servir de ces accusations pour demander a la cour d’invalider le témoignage à charge de Hefetz contre l’ancien Premier ministre. Outre un vice de forme, ils comptent invoquer son illégalité du fait qu’il a été obtenu par la force, la police ayant fait preuve selon eux d’un “surplus de motivation” pour arracher à Hefetz des éléments de preuves capables d’étayer les accusations portées contre Nétanyahou.

