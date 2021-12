Emmanuel Macron réhabilite Mohammed Ben Salman trois ans après le meurtre de Jamal Khashoggi

3 Décembre 2021 | Le « purgatoire » de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d’Arabie saoudite, touche à sa fin, trois ans après le meurtre du journaliste exilé Jamal Khashoggi, avec la visite du Président français. L’impunité aura triomphé, au nom de la realpolitik.



Nous vivons donc à une époque dans laquelle on peut faire découper un journaliste à la scie – et rester un interlocuteur valable. Je parle évidemment, vous l’aurez compris, de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué sur ordre dans l’enceinte du Consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre 2018 ; et du prince héritier Mohammed Ben Salman, qu’Emmanuel Macron rencontrera au cours de sa rapide visite dans le Golfe.



Le Président français sera alors le plus important dirigeant occidental à renouer le contact avec le prince héritier, après un « purgatoire » qui aura duré trois ans. Mohammed Ben Salman, plus connu sous ses initiales « MBS », a certes été reçu à Pékin par Xi Jinping, et a secrètement rencontré l’an dernier Benyamin Nétanyahou, alors premier ministre israélien. En revanche, Joe Biden refuse de le prendre au téléphone.



Mais Emmanuel Macron sera le premier chef d’État en Occident à briser le tabou de la poignée de mains avec un dirigeant qui porte une lourde responsabilité dans l’un des meurtres les plus cruels de la période récente – et l’un des mieux documentés, allez voir le documentaire « The Dissident » sur Netflix.

