Des affrontements secouent une ville arabe en Israël

21 Avril à 08h30 | Vendredi, la police a abattu un homme dans une ville arabe du nord d’Israël qui aurait été impliqué dans une attaque à la voiture-bélier qui a blessé deux officiers, ont déclaré des responsables israéliens.



L’incident a couronné une éruption de violence communautaire à Umm al-Fahm, y compris des affrontements armés entre les habitants. Jeudi, un homme a été abattu dans la ville. La police et les pompiers se sont précipités vers la communauté alors que des coups de feu ont retenti et que des bâtiments ont été incendiés.



Le chaos survient au milieu d’une vague de crimes violents dans la communauté arabe d’Israël qui ne montre aucun signe de ralentissement, malgré les mesures de grande envergure annoncées ces derniers mois par les autorités.



Associated Press | Ynet

