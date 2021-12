Bennett soutient les amendes pour les voyageurs qui refusent les dépistages

3 Décembre 2021 à 12h41 | Le Premier ministre et les responsables de la santé ont convenu d’une amende de 2 500 NIS aux Israéliens de retour de l’étranger qui refusent de faire deux tests de dépistage



Jeudi, le Premier ministre Naftali Bennett a soutenu l’imposition de nouvelles exigences de quarantaine pour les Israéliens vaccinés arrivant de l’étranger, acceptant de faire pression pour que des amendes de plusieurs milliers de shekels soient imposées à ceux qui violent les nouvelles règles.



Cette semaine, face aux inquiétudes suscitées par la variante du coronavirus Omicron, le gouvernement a ordonné aux Israéliens vaccinés arrivant de l’étranger de rester en quarantaine pendant au moins trois jours, puis de subir un second test de dépistage, en plus du celui effectué à leur arrivée. Les Israéliens non répertoriés comme immunisés doivent passer au moins sept jours en quarantaine avant de passer un test pour sortir de l’isolement. Seuls ceux dont les résultats sont négatifs peuvent sortir de quarantaine.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com