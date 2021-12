Variant Omicron : en Afrique du Sud, l’explosion «extraordinaire» de l’épidémie

4 Décembre 2021 à 16h47 | Plus de 16 000 cas positifs ont été recensés en 24 heures en Afrique du Sud vendredi, soit 7000 par jour en moyenne. Le variant Omicron, en plus d’être contagieux, semble également accroitre le risque de réinfection.



Un véritable mur. L’Afrique du Sud, où a été officiellement identifié le variant Omicron jeudi 25 novembre, fait face à une quatrième vague encore plus fulgurante que les précédentes. En dix jours, le nombre de cas positifs recensés quotidiennement (en moyenne sur la semaine écoulée) est passé de 500 à 7000.

