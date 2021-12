Israël interdit aux étrangers d’entrer sur son territoire pendant deux semaines en raison d’une menace du variant Omicron

4 Décembre 2021 | Israël a déclaré samedi qu’il interdirait l’entrée aux étrangers pendant deux semaines après l’identification d’un cas du variant Omicron du coronavirus dans le pays, alors que les nations du monde entier cherchent à savoir comment faire face à ce variant potentiellement plus infectieux.



Les citoyens israéliens entrant dans le pays devront passer un test PCR Covid-19 à leur arrivée et rester en quarantaine pendant au moins trois jours jusqu’à ce qu’ils passent un second test PCR et que celui-ci soit négatif, indépendamment de leur statut vaccinal Covid-19, selon le Times of Israël.



sraël utilisera la technologie de suivi des téléphones de son agence de sécurité interne Shin Bet pour garder un œil sur les porteurs du variant Omicron afin de réduire la transmission, selon Reuters.



Les restrictions prendront effet dimanche à minuit.

Lire l’article complet sur https://www.forbes.fr