L’inquiétant niveau de corruption de la police sud-africaine

5 Décembre 2021 à 12h54 | Alors que les enlèvements se multiplient en Afrique du Sud, une journaliste du site d’information Daily Maverick s’alarme d’un “niveau de criminalité institutionnalisé” au sein des forces de l’ordre qui “rivalise avec celui de la Colombie des années 1990”.



En à peine quelques mois, le directeur général de la police sud-africaine, Khehla Sitole, a été reconnu coupable d’avoir “failli à ses devoirs”, le commandant de l’unité “kidnappings” a été arrêté pour avoir extorqué une famille en détresse, un directeur général adjoint est mort avant d’être exhumé après des soupçons d’empoisonnement et un “super flic” qui empêchait que les armes de la police soient vendues aux gangsters a été viré, raconte la journaliste Marianne Thamm.



Dans sa tribune publiée par le Daily Maverick, elle sonne l’alarme face aux multiples dérives d’une institution policière qui ressemble de plus en plus aux criminels qu’il est censé pourchassé. “Il faut que ça cesse”, implore-t-elle :



Alors que le pays a été marqué par une série d’enlèvements au cours des dernières semaines, Marianne Thamm évoque le “niveau de criminalité institutionnalisé, qui rivalise avec celui de la Colombie des années 1990”. “Si les choses ne sont pas prises en main à ce stade, nous nous retrouverons dans une société où des milices privées déguisées en sociétés de sécurité travaillant à la fois avec des gradés de la police et des criminels en bande organisée menacent les recoins les plus intimes de nos vies”, poursuit la journaliste.



En toile de fond, Marianne Thamm s’interroge sur d’éventuels liens entre les coupables et les forces de l’ordre, après la disparition de quatre frères issus d’une riche famille indienne dans la province rurale du Limpopo, le 20 octobre dernier. Arrachés à leur voiture conduite par un chauffeur privé sur le chemin de l’école, les frères Moti sont réapparus trois semaines plus tard, après le versement présumé d’une rançon de 50 millions de rands (2,8 millions d’euros), d’après les révélations du site News24

Lire l’article complet sur https://www.courrierinternational.com