Tentative d’attentat contre Erdogan , encore une provocation du despote turc?

Les services turcs ont annoncé avoir désamorcé une bombe placée sous une voiture de police dans la ville de Siirt en marge d’un rassemblement populaire auquel le Président Recep Tayip Erdogan participait.



Un groupe d’inconnus aurait tenté d’organiser selon le MIT une attaque contre le président turc Recep Erdogan dans la soirée du 4 décembre. Des personnes non identifiées auraient accroché un puissant engin explosif artisanal sous une voiture de police, disposé sur la passage du cortège du président turc . L’engin explosif aurait dû être mis à feu au moment du passage de sa voiture.



La bombe improvisée aurait été détectée et neutralisée en temps opportun. Selon la police sa puissance aurait permis de tuer le président turc. Cette annonce intervient dans un contexte de mécontentement populaire provoqué par l’effondrement du taux de change de la livre turque. Erdogan lui-même n’a pas encore commenté la tentative d’attentat. Au nombre des hypothèses sur cette affaire figurent une tentative d’attentat des opposants radicaux à Erdogan, mais celle d’une provocation visant à resserrer les rangs autour du despote turc et justifier sa dérive autoritaire n’est pas non plus exclue à ce stade.

