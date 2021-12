Présidentielle 2022 : “Tout vote pour Eric Zemmour est un vote pour Emmanuel Macron”, estime le député LR Pierre-Henri Dumont

6 Décembre 2021 à 9h10 | Au micro de CNews, dimanche 5 décembre, Pierre-Henri Dumont a estimé que si Emmanuel Macron était opposé à quelqu’un d’autre que Valérie Pécresse, au second tour de l’élection présidentielle, il l’emporterait “à coup sûr”.



« Tout vote aujourd’hui, par exemple pour Eric Zemmour, c’est un vote pour Emmanuel Macron. » Ces propos ont été tenus, dimanche 5 décembre, par Pierre-Henri Dumont, sur le plateau de CNews. Le député LR à l’Assemblée nationale a exposé son point de vue sur l’élection présidentielle de 2022, à quatre mois et demi du scrutin. Il a notamment estimé que si Emmanuel Macron était opposé à quelqu’un d’autre que Valérie Pécresse, au second tour de l’élection présidentielle, il l’emporterait « à coup sûr ».

