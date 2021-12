Deutsche Welle suspend son contrat avec le radiodiffuseur jordanien à cause de contenu anti-Israël

5 Décembre 2021 à 20h11 | “Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir remarqué ces images dégoûtantes”



La chaîne internationale allemande Deutsche Welle a annoncé dimanche qu’elle suspendait sa coopération avec un partenaire jordanien, Roya TV, en raison de préoccupations concernant le contenu et des caricatures anti-israéliens et antisémites sur ses réseaux sociaux.



Deutsche Welle a déclaré avoir conclu un partenariat avec Roya TV parce que le diffuseur abordait des questions telles que l’égalité des sexes, les droits des minorités en Jordanie et la promotion de l’éducation aux médias des jeunes.

