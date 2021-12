Sondage – le gouvernement Bennett-Lapid impopulaire

6 Décembre 2021 à 10h31 | Si des élections avaient lieu aujourd’hui, 45% des personnes interrogées souhaiteraient voir le président du Likoud à la tête du gouvernement contre seulement 25% qui opteraient pour Naftali Bennett, et 24% soutiendraient Yaïr Lapid.



Près de six mois après la formation d’une coalition gouvernementale dirigée par Naftali Bennett, l’alliance composée de 8 partis idéologiquement disparates semble impopulaire, selon un sondage réalisé par l’institut Midgam dirigé par Mano Geva, publié dimanche par Channel 12.



L’enquête a révélé une préférence de la part des Israéliens pour l’ancien Premier ministre Benyamin Nétanyahou face à Naftali Bennett, et en particulier à Yaïr Lapid, Premier ministre suppléant qui devrait occuper le poste de chef de gouvernement à partir du 27 août 2023.

