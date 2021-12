Un garde israélien blessé dans un attentat à la voiture-bélier en Judée et Samarie

6 Décembre 2021 à 09h02 | L’assaillant du poste de contrôle de Teenim a été abattu , il s’agit d’un Palestinien de 16 ans originaire de Shehem ; la victime a été grièvement blessée



Un agent de sécurité israélien a été grièvement blessé lors d’une attaque à la voiture-bélier à un poste de contrôle de Judée et Samarie tôt lundi matin, selon des responsables de la sécurité.



Les forces de sécurité du poste de contrôle ont ouvert le feu et tiré sur le conducteur adolescent, le blessant mortellement, ont indiqué les responsables. Son décès a été prononcé par la suite.



Les médias palestiniens l’ont identifié comme étant Muhammad Nidal Younis. Selon le ministère de la Défense, qui gère le poste de contrôle, il avait 16 ans et était originaire de la ville palestinienne de Shehem.

