La justice française examine la plainte du Maroc dans l’affaire Pegasus

6 Décembre 2021 | C’est ce lundi 6 décembre que le tribunal de Paris va examiner la recevabilité des poursuites requises par le royaume du Maroc contre ses accusateurs dans le cadre de l’affaire Pegasus. L’enquête avait été ouverte par le parquet de Paris, au mois de juillet dernier.



C’est une plainte pour diffamation déposée par le Maroc contre le consortium d’investigation Forbidden Stories, l’ONG de défense des droits de l’Homme, Amnesty International ainsi que des médias français que va examiner le tribunal de Paris, ce lundi 6 décembre. La justice française va plancher sur la recevabilité des poursuites à l’encontre de l’organisme international et des journaux qui ont accusé le royaume d’avoir utilisé le logiciel israélien Pegasus à des fins d’espionnage.



L’affaire avait fait grand bruit au mois de juillet dernier. Plusieurs médias, notamment français, avaient publié en boucle des informations accusant les services de renseignement marocains d’avoir espionné des journalistes français, marocains et même algériens. En plus des hommes de média, le royaume aurait ciblé des personnalités françaises, algériennes.

