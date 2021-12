Iran: rapprochement avec les Émirats et vives critiques à l’encontre de Paris

6 Décembre 2021 à 19h21 | L’Iran accuse la France de participer à la « déstabilisation » du Moyen-Orient en y vendant des armes. Une réaction officielle de Téhéran alors qu’un très gros contrat de ventes d’armes a été conclu ces derniers jours entre la France et les Émirats arabes unis.



« La militarisation de notre région est inacceptable » et les armes que la France vend aux pays arabes du Golfe « sont à l’origine des troubles que nous constatons ». Des propos acerbes, tenus ce lundi 6 décembre par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.



La critique fait suite à la visite d’Emmanuel Macron ces derniers jours aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Ces trois monarchies arabes du Golfe, voisines de l’Iran, sont aussi trois alliés de la France et trois gros clients de son industrie de défense.



Le président français est rentré à Paris avec un contrat historique : la vente de 80 avions français Rafale aux Émirats arabes unis, pour 14 milliards d’euros. Le total avoisine les 17 milliards d’euros, si l’on ajoute les autres contrats de vente d’armes.

