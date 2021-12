Un couple débarqué d’un avion pour avoir refusé de poser un talith sur le sol

6 Décembre 2021 à 13h29 | Roberto et Elana Birman, qui poursuivent American Airlines, affirment avoir dû quitter l’avion en août après avoir refusé de placer un sac de talith sous le siège



Un couple américain a déclaré avoir été débarqué d’un vol d’American Airlines en août dernier après avoir refusé de poser sur le sol de l’avion un sac contenant un livre de prières et un châle juif traditionnel.



Le couple poursuit American Airlines pour un montant non spécifié, a rapporté samedi le New York Post.

