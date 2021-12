Les députés suisses interrogent le gouvernement sur l’utilisation d’armes chimiques par la Turquie

7 Décembre 2021 | Les députés du Parti socialiste suisse Fabian Molina et Claudia Friedl ont interrogé le gouvernement sur l’utilisation d’armes chimiques par l’État turc contre le peuple kurde.



Les députés du Parti socialiste suisse (SP) Fabian Molina et Claudia Friedl ont présenté des questions parlementaires pour demander au Conseil fédéral quelle était sa position à l’égard de l’utilisation d’armes chimiques par la Turquie contre les Kurdes et quelle relation la Suisse entretenait avec l’État turc.



Déclarant que l’armée turque utilisait des gaz toxiques dans la région autonome du Kurdistan (Nord de l’Irak), violant ainsi le Protocole de Genève, la Convention sur les armes biologiques, la Convention sur les armes chimiques et d’autres traités internationaux contraignants, Fabian Molina a demandé si la Suisse avait exigé des explications du gouvernement turc à ce sujet. Évoquant par ailleurs l’origine suisse des gaz en question, il a demandé si la Suisse était impliquée dans une enquête indépendante menée par l’Organisation pour l’Interdiction des Armes chimiques (OIAC) ou une autre organisation internationale.



Quant à Claudia Friedl, elle a rappelé que « pendant les attaques militaires menées par la Turquie contre les Kurdes au Kurdistan du Sud, des zones résidentielles ont été touchées et des civils ont perdu la vie ». Indiquant qu’Ankara était accusée d’avoir utilisé des armes chimiques dans ce contexte, elle a interrogé le Conseil fédéral sur le point de savoir s’il détenait des informations concernant cet usage et si la Suisse était prête à exiger et soutenir une enquête internationale à ce sujet.



Lors de la session du Parlement fédéral suisse lundi, une question au gouvernement, signée par 14 députés du Parti socialiste (SP), des Verts (Grüne) et de la Solidarité, avait déjà interrogé la position du Conseil fédéral concernant l’utilisation d’armes chimiques par la Turquie.

Lire l’article complet sur https://rojinfo.com