“West Side Story” interdit en Arabie Saoudite, aux Emiratset au Qatar à cause d’un personnage transgenre

7 Décembre 2021 à 12h39 | CENSURE – L’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis ou encore le Qatar ne diffuseront pas le nouveau film de Steven Spielberg dans leurs cinémas. En cause ? La présence d’un personnage transgenre incarné par le comédien non-binaire Iris Menas.



West Side Story trop woke pour les pays du Golfe ? The Hollywood Reporter révèle que le film de Steven Spielberg, nouvelle adaptation de la célèbre comédie musicale de Broadway, ne sortira pas en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Bahreïn, à Oman et au Koweït.



Plusieurs sources régionales ont indiqué au magazine professionnel américain que cette décision des autorités locales serait liée à la présence à l’écran de Anybodys, un personnage transgenre incarné par le comédien non-binaire Iris Menas. Dans le film de Robert Wise et Jerome Robbins en 1961, Anybodys était un “tomboy”, un garçon manqué joué par la comédienne Susan Oakes.

