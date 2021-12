Soutien de Macron, le maire d’un village de la Manche menacé de mort, ses voitures incendiées

7 Décembre 2021 à 15h54 | L’édile délégué d’une commune de la Manche a vu ses trois véhicules être incendiés dans la nuit du 6 au 7 décembre, et son domicile dégradé par des graffitis. Ces tags lui reprochaient son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle. Bernard Denis, maire de Saint-Côme-du-Mont, commune déléguée de Carentan-les-Marais dans la Manche, a été menacé de mort et ses véhicules ont été incendiés dans la nuit du 6 au 7 décembre, en raison de son soutien à Emmanuel Macron. Des graffitis «A mort», «Le maire soutien Macron» et «Zemour président» (fautes d’orthographe comprises) ont été peints sur le mur d’enceinte de sa maison, comme le rapportent les médias locaux.



