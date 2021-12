Présidentielle 2022 : Pécresse donnée gagnante du second tour face à Macron, selon un sondage

7 Décembre 2021 | Une enquête Elabe pour L’Express et BFMTV place la candidate des Républicains à 52% des suffrages au second tour.



La dynamique se poursuit à droite. Selon un sondage Elabe* pour L’Express et BFMTV, Valérie Pécresse – tout juste investie par Les Républicains à l’issue de leur congrès – est donnée gagnante de l’élection présidentielle face à Emmanuel Macron. En près de cinq ans, seul Xavier Bertrand avait réussi à se placer à droite dans une telle position.



Trois jours après sa désignation par les militants, Valérie Pécresse continue sa percée dans les sondages. Lundi, une étude Ifop-Fiducial réalisée pour Le Figaro et LCI a d’abord placé la présidente d’Île-de-France à 17% des suffrages, à égalité avec Marine Le Pen et donc aux portes du second tour.



Cette fois-ci, la candidate se qualifierait pour le second tour. Avec 20% des intentions de vote, soit une hausse de 11 points, elle casse le duel souvent annoncé entre Marine Le Pen (15%) et Emmanuel Macron (23%, -2 points). La prétendante du Rassemblement national pâtit de son côté d’une baisse de cinq points – par rapport à la dernière étude du 24 novembre -, tandis qu’Éric Zemmour (14%) en prend un, après la tenue de son meeting à Villepinte dimanche dernier.

