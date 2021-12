Raid aérien à Gaza en 2014: la justice néerlandaise se déclare incompétente en appel

7 Décembre 2021 à 12h53 | Un Palestinien néerlandais avait demandé l’ouverture d’une affaire en vue d’un procès pour crimes de guerre contre Benny Gantz et Amir Eshel dans le cadre de “Bordure protectrice”



Une cour d’appel néerlandaise s’est estimée mardi incompétente pour entendre une affaire portée par un Palestinien également citoyen néerlandais qui tient pour responsable le ministre israélien de la Défense Benny Gantz de la mort de six proches dans un raid israélien sur Gaza en 2014.



« Les tribunaux néerlandais ne sont pas compétents pour juger la requête » parce qu’elle implique du personnel militaire mettant à exécution la politique de l’Etat israélien, a estimé la cour d’appel de La Haye, confirmant une décision en première instance fin janvier 2020 du tribunal de La Haye. Ce dernier avait jugé que l’affaire n’était pas recevable en vertu du droit international.



Ismail Ziada, qui avait fait appel du jugement, affirme avoir perdu six membres de sa famille – sa mère, trois frères, une belle-soeur et un jeune neveu – dans un raid aérien de l’armée israélienne sur le quartier d’Al-Bureij dans la bande de Gaza le 20 juillet 2014 dans le cadre de l’opération « Bordure protectrice ».

