Israël a achevé la construction de sa barrière de séparation avec la bande de Gaza

7 Décembre 2021 à 18h04 | Cette barrière compte une partie souterraine, pour empêcher le creusement de tunnels entre l’enclave et le sol israélien, et une portion en mer.



Israël a annoncé, mardi 7 décembre, avoir achevé la construction de la barrière le séparant de la bande de Gaza, enclave sous blocus gouvernée par le Hamas islamiste. Longue de 65 km et pourvue de centaines de caméras, de radars et autres capteurs, cette barrière “constitue un ‘mur de fer’ (…) entre l’organisation terroriste [du Hamas] et les résidents du sud d’Israël”, s’est félicité le ministre de la Défense Benny Gantz, lors d’une cérémonie marquant la fin de plus de trois ans travaux.

