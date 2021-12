Israël vise une cargaison d’armes iraniennes au port de Lattaquié en Syrie

7 Décembre 2021 à 12h04 | Beyrouth – Des frappes aériennes israéliennes ont atteint mardi une cargaison d’armes iraniennes stockée dans un terminal à conteneurs du port de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, une première contre ces installations stratégiques, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).



Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien, ciblant notamment des positions des forces iraniennes et du Hezbollah, qui combat aux côtés du régime de Damas.



Les missiles israéliens ont visé “directement une cargaison d’armes iraniennes dans le terminal à conteneurs” à l’intérieur du port, ce qui a entraîné “de violentes explosions et des dégâts matériels conséquents, sans faire de victimes”, selon l’OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

