Les déchets nucléaires militaires français enfouis dans l’opacité

8 Décembre 2021 | La France possède un arsenal nucléaire composé actuellement de 290 ogives thermonucléaires.



Les déchets de la filière nucléaire militaire en France sont absents du débat public, protégés par un secret injustifié et opacifiés par des chiffres imprécis voire inexacts, dénonce mercredi la Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire (ICAN). «Il est indispensable de mettre fin au régime dérogatoire dont bénéficient les activités et installations militaires sur le plan des conséquences sanitaires et environnementales qu’elles engendrent» estime dans un nouveau rapport ICAN France, relais hexagonal de l’organisation récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2017. «Seuls les aspects liés à la fabrication des ogives doivent rester secrets pour éviter tout risque de prolifération technologique, ce qui n’est pas le cas de tout ce qui concerne le contrôle et la transparence de la sûreté nucléaire et de la radioprotection», selon le rapport.

