Escroquerie, corruption, malversations… Retour sur le Fifagate

7 Décembre 2021 | L’un des hommes-clés de l’affaire du Fifagate va connaître le verdict de son procès ce mardi. L’occasion pour notre journaliste Pauline Jacot de revenir sur une affaire qui a fait trembler les instances du football mondial : le Fifagate. Un mélange de corruption, d’escroquerie et de malversations…



C’est ce mardi que l’un des hommes-clés de l’affaire dite du Fifagate va connaître le verdict de son procès. Cet homme, c’est Jeffrey Webb, l’ancien vice-président du comité exécutif de la Fifa. Il était jugé pour corruption à New York dans ce scandale qui a frappé l’institution il y a maintenant six ans. Une affaire tentaculaire qui commence par un coup de filet spectaculaire.



…



Aujourd’hui, la justice américaine a condamné plusieurs dirigeants pour des faits de malversations. Aucune condamnation concernant l’attribution de la Coupe du monde au Qatar n’a encore été prononcée, même si, selon la justice américaine, il y a bien eu corruption sur cette question. Des enquêtes sont toujours en cours en Suisse et en France.

