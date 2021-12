Liban-Le juge Bitar va pouvoir reprendre son enquête sur le port de Beyrouth

7 Décembre 2021 à 13h05 | L’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, suspendue depuis plus d’un mois au Liban en raison de plaintes contre le juge chargé des investigations, va pouvoir reprendre après le rejet, mardi par la justice, du dernier des recours qui empêchait le magistrat Tarek Bitar d’interroger de hauts responsables, a-t-on appris de source judiciaire.



“Ils ont annulé la décision qui avait conduit à la suspension de l’enquête et il peut désormais reprendre son travail”, a déclaré Nizar Saghieh, directeur de l’ONG basée à Beyrouth Legal Agenda.



L’explosion de milliers de tonnes de nitrate d’ammonium, matière hautement explosive, dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, a fait plus de 215 morts, des milliers de blessés et détruit des pans entiers de la capitale libanaise.

