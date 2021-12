Inflation : la Turquie 1ère en Europe, 11ème au niveau mondial

8 Décembre 2021 à 00h17 | Il y a quelques jours, l’Institut turc des statistiques (TÜIK) déclarait que l’inflation avait dépassé les 21% sur une année. Bien que ce taux soit très élevé, de nombreux politiques et économistes le considèrent largement sous-estimé.



Si le monde entier est aux prises avec l’inflation, la Turquie est dans une situation particulièrement difficile, se plaçant ainsi sur le podium européen de la hausse des prix à la consommation, suivie par l’Ukraine (10,9%) et la Biélorussie (10,5%). L’inflation la plus faible d’Europe est enregistrée au Liechtenstein.



Le TÜIK a annoncé vendredi dernier une augmentation de 3,51% en novembre, portant l’inflation annuelle à 21,31%, selon les données officielles. Mais si, sur la base de ces chiffres, la Turquie est le 11e pays à l’échelle mondiale (le Venezuela a le taux d’inflation le plus élevé au monde avec 1575%), elle serait encore classée plus haut parmi les pays aux taux d’inflation les plus élevés, à en croire les chiffres avancés par certains économistes et politiques.



Le groupe de recherche sur l’inflation ENAGrup a pour sa part effectué un calcul séparé. Il fait valoir qu’en novembre l’inflation annuelle était de 58,65%. Selon ces données, la Turquie se classerait ainsi 6ème au niveau mondial.

