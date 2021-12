“Vous nous mettez du côté des inquisiteurs”: des femmes ayant témoigné contre Hulot et PPDA répondent à Macron

8 Décembre 2021 à 7h12 | Dans une tribune au Monde, 14 femmes répondent au chef de l’État, qui avait réagi aux nouvelles révélations dans l’affaire Hulot en déclarant notamment ne pas vouloir “d’une société de l’inquisition”, tout en voulant “faciliter et d’accompagner la libération de la parole”.



Le propos ne passe pas. 14 femmes ayant publiquement témoigné et mis en cause Nicolas Hulot et Patrick Poivre d’Arvor pour des faits de harcèlement, agressions sexuelles et viols, ont pris la plume pour répondre, dans une tribune au Monde, à Emmanuel Macron.



“Quel est le rapport entre nos récits et l’Inquisition? De nos intimités exposées naîtrait le risque de replonger la France dans une des périodes les plus sombres et les plus unanimêment détestées de l’histoire occidentale?, s’interrogent les signataires de la tribune. L’Inquisition a emprisonné, torturé, supplicié, brûlé les hérétiques, ceux qui étaient soupçonnés de mettre en cause la toute-puissance divine et l’institution de l’Église.”



“Nous sommes des menteuses selon nos agresseurs, une menace pour le pays selon vous. De quel changement néfaste nos paroles seraient-elles les prémices? Quel pouvoir avons-nous? Pas celui de condamner, pas celui de priver de liberté”, rappellent-elles.

