Washington révèle la plus importante saisie d’armes iraniennes jamais effectuée

8 Décembre 2021 à 11h09 | Des missiles sol-air et antichars ont été saisis sur deux navires en mer d’Arabie en 2019 et 2020, alors qu’ils étaient destinés aux insurgés houthis au Yémen



Le département américain de la Justice a révélé mardi que la marine américaine avait effectué sa plus importante saisie d’armes en provenance d’Iran, comprenant des missiles sol-air ainsi que des pièces de missiles de croisière.



Les armes ont été saisies sur deux « navires sans pavillon » en mer d’Arabie qui livraient la cargaison aux insurgés Houthis soutenus par l’Iran au Yémen en 2019 et 2020, selon un communiqué.



« Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l’Iran, une organisation terroriste étrangère désignée, a orchestré les livraisons d’armes, qui étaient destinées aux militants Houthis au Yémen », indique le communiqué.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com