L’Iran subit une hausse sans précédent de cyberattaques visant ses infrastructures

21 Décembre à 08h40 | Des stations essence, des services ferroviaires et des infrastructures aériennes ont été la cible de pirates ces derniers mois, perturbant fortement les activités du pays



Depuis plusieurs mois, l’Iran est touché par des cyberattaques de plus en plus fréquentes et importantes. Ces attaques ont semé le chaos et la confusion auprès de la population et des entreprises du pays. Des pompes à essence, des trains et une compagnie aérienne ont ainsi été victimes d’attaques informatiques.



Ces 9 et 10 juillet, une cyberattaque a touché les services ferroviaires iraniens. De faux avis de retard étaient affichés sur les panneaux d’affichage numériques. Il y a peu, une cyberattaque a paralysé près de 4.300 stations-service iraniennes. Des stations sont restées dans certains cas hors ligne pendant 12 jours, empêchant la population de faire le plein de leur véhicule et causant d’importants embouteillages. « Traditionnellement, ce type d’attaques est réservé aux États, car nous avons affaire à une infrastructure très compliquée », a déclaré Lotem Finkelstein, directeur du renseignement sur les menaces et de la recherche à la société de cybersécurité israélienne Check Point.

