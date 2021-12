Réactions suite au vote de la France à l’ONU, niant tout lien juif au mont du Temple

7 Décembre 2021 à 11h42 | Des responsables français ont exprimé leur choc après que l’ONU a voté pour désigner le site uniquement par son toponyme arabe; Manifestation dimanche devant l’ambassade d’Israël



Par la résolution 129-11, votée et adoptée la semaine dernière par 129 pays dont la France (contre 11 votes contre et 31 abstentions), l’ONU nie tout lien juif avec le mont du Temple, qu’elle nomme désormais uniquement par son toponyme musulman : al-Haram al-Sharif.



Le vote a provoqué de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs responsables communautaires et religieux français ont réagi.



Dans un communiqué, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, et le Consistoire central de France, représenté par son président Elie Korchia, ont appelé à « réagir fermêment face à ces tentatives répétées de réécrire l’Histoire à des fins géostratégiques et politiques ».

