Sans pièces détachées, la moitié des avions civils iraniens sont cloués au sol

8 Décembre 2021 à 18h00 | Faute de pièces détachées, surtout de moteurs, plus de la moitié de la flotte aérienne civile d'Iran est clouée au sol. Les compagnies aériennes appellent à l'aide le gouvernement.



«Le nombre d’avions immobilisés en Iran se monte à plus de 170, soit plus de la moitié de la flotte civile du pays, à cause du manque de pièces détachées, notamment de moteurs.» Cette déclaration émane d’Alireza Bakhor, vice-président de l’Association des compagnies aériennes d’Iran, dans un entretien à l’agence Irna, publié mercredi par le quotidien économique iranien «Financial Tribune».



Cette pénurie «a empêché les gens de profiter de la capacité réelle de notre flotte aérienne. Si cette tendance se poursuit, nous verrons encore davantage d’avions cloués au sol dans un avenir proche», a-t-il prévenu. «Nous espérons que l’une des priorités du gouvernement sera d’aider financièrement les compagnies aériennes, pour qu’elles puissent se fournir en pièces détachées, afin de remettre en état les avions au sol.»

