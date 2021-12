Jérusalem: la terroriste avait 14 ans

8 Décembre 2021 à 09h25 | L’agression a eu lieu alors que la victime accompagnait ses enfants à l’école à l’extérieur du quartier de Sheikh Jarrah, un lieu sensible de la capitale



Moriah Cohen, une Israélienne de 26 ans, a été poignardée dans le dos et légèrement blessée à l’entrée du quartier sensible de Sheikh Jarrah à Jérusalem lors d’une attaque terroriste mercredi matin, a indiqué la police.



Les policiers ont arrêté une adolescente soupçonnée d’avoir perpétré l’attaque peu de temps après, à la suite d’une brève perquisition dans le quartier, a ajouté la police.



« Un grand nombre de forces de police ont été appelées sur les lieux et ont lancé de vastes recherches pour retrouver le suspect, en utilisant un hélicoptère de la police », a déclaré la police.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com