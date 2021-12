« Je ne vais pas tenir longtemps, » prévient l’Israélienne détenue en Biélorussie

8 Décembre 2021 à 12h00 | L’avocate Maya Rayten-Stol, qui a été arrêtée à l’aéroport de Minsk avec 2,5 grammes de cannabis médical, dit souffrir atrocement et être confrontée à des conditions difficiles



Une Israélienne emprisonnée depuis plus d’un mois en Biélorussie, soupçonnée d’avoir tenté d’introduire clandestinement une petite quantité de marijuana médicale dans le pays, a imploré les responsables israéliens d’intervenir en sa faveur, affirmant qu’elle pourrait ne pas survivre longtemps derrière les barreaux.



« Ma santé se dégrade. Je ne peux plus rester ici, et je ne tiendrai plus longtemps », a déclaré Maya Rayten-Stol, une avocate qui a été arrêtée à l’aéroport de Minsk le 4 novembre en possession de quelque 2,5 grammes de cannabis médical.



Lors de son arrestation, elle aurait insisté auprès des autorités biélorusses sur le fait que la marijuana en sa possession était autorisée par le ministère de la Santé et aurait tenté de montrer des documents pour prouver son affirmation, mais elle a été ignorée. Elle souffre de plusieurs maladies non précisées, selon une lettre que des collègues avocats ont envoyée en son nom aux autorités israéliennes.

