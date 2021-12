Des masques qui s’illuminent au contact du Covid-19 créés par des scientifiques japonais grâce à des œufs d’autruche

10 Décembre 2021 à 10h35 | Une équipe de scientifiques d’une université de l’ouest du Japon a mis au point des masques qui s’illuminent lorsqu’ils sont exposés à une lumière ultraviolette s’ils contiennent des traces du coronavirus, en utilisant des anticorps extraits d’œufs d’autruche.



L’équipe de l’université préfectorale de Kyoto, dirigée par son président, Yasuhiro Tsukamoto, 52 ans, espère que ces masques offriront aux utilisateurs un moyen facile de vérifier s’ils ont contracté le virus.



Les tests se poursuivent pour mettre les masques en pratique, et l’équipe espère obtenir l’autorisation du gouvernement pour les vendre l’année prochaine.



Les autruches sont capables de produire plusieurs types différents d’anticorps, ou protéines qui neutralisent les entités étrangères dans le corps.



En février dernier, l’équipe a injecté une forme inactive et non menaçante du coronavirus à des autruches femelles, réussissant à extraire une grande quantité d’anticorps des œufs qu’elles ont pondus.



L’équipe a ensuite développé un filtre spécial qui est placé à l’intérieur du masque facial. Le filtre peut être retiré et vaporisé avec un colorant fluorescent contenant les anticorps du coronavirus provenant des œufs d’autruche. Si le virus est présent, le filtre s’illumine sous l’effet d’une lumière ultraviolette.

